Kate Middleton sconvolta | attimi di imbarazzo sul centrale di Wimbledon

Il legame tra Kate Middleton, 43 anni, e il tennis è noto e affonda le radici nel tempo. Da appassionata di lunga data, la principessa del Galles non poteva mancare alla finale femminile di Wimbledon, che ha visto trionfare la polacca Iga Swiatek sulla statunitense Amanda Anisimova. Presente nella prestigiosa Royal Box, Kate ha preso posto accanto a Debbie Jevans, presidente del club, sfoggiando il suo consueto sorriso. Al suo arrivo, è stata accolta da un fragoroso e prolungato applauso da parte dei 18mila spettatori del Centre Court, che l’ha visibilmente sorpresa e commossa. Anzi, Kate Middleton sembrava profondamente imbarazzata: tanto affetto, tantissimo amore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kate Middleton sconvolta: attimi di imbarazzo sul centrale di Wimbledon

In questa notizia si parla di: kate - middleton - wimbledon - sconvolta

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Cosa faranno William e Kate Middleton per il loro anniversario - La coppia trascorrerĂ due giorni nel cuore delle Ebridi, con una fitta agenda fitta: non sarĂ (solo) una fuga romantica, ma anche un viaggio di lavoro

Ecco perché Kate Middleton non ha accompagnato il principe William ai funerali di Papa Francesco - Come spiega Page Six, «la dolce metà di un membro della famiglia reale britannica non è obbligata a presenziare ai funerali di un pontefice».

La principessa Kate a Wimbledon: la seconda uscita dopo il cancro per premiare Alcaraz. Come sta; La CNN analizzerĂ tutte le ultime foto di Kate Middleton dopo lo scandalo; Kate Middleton malata e triste, altra lite feroce con William: tutta colpa di Harry.

Kate Middleton a Wimbledon: le lacrime e il gesto (inaspettato) che ha fatto il giro del mondo - Kate si commuove per l'accoglienza ricevuta dal pubblico di Wimbledon, poi rompe l'etichetta abbracciando la tennista Anisimova, travolta nella finale femminile ... Scrive libero.it

Kate Middleton a Wimbledon, il look stupisce i fan: il tailleur color crema, le scarpe italiane e l'iconica spilla - E così, quando nel pomeriggio di sabato 12 luglio, è apparsa nel Royal Box il campo centrale l'ha accolta con una standing ovation. Come scrive msn.com