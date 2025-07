Naturalista di Campagna | un libro che riaccende il legame tra natura memoria e infanzia

Fiumicino – Nel giardino del Castello di Maccarese, tra il profumo dell’estate e il verde silenzioso della campagna romana, intervallato dal richiamo delle taccole, è stato presentato il libro “Naturalista di Campagna” di Riccardo Di Giuseppe, naturalista, divulgatore ambientale e profondo conoscitore del territorio. Un evento dal tono intimo e autentico, moderato da Hilda Girardet, che ha visto la partecipazione di figure del mondo naturalistico e educativo come Mauro Grani, naturalista, Alessandro Polinori, Presidente della LIPU e autore della prefazione, e Mariapia, l’insegnante della scuola Marchiafava di Maccarese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: naturalista - campagna - libro - riaccende

Maccarese, al Castello di San Giorgio la presentazione del libro “Naturalista di campagna” - Fiumicino, 5 luglio 2025 – Sabato 12 luglio, alle ore 18.00, presso il giardino del Castello di San Giorgio a Maccarese, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Naturalista di campagna.

“Naturalista di Campagna”: un libro che riaccende il legame tra natura, memoria e infanzia.

“Naturalista di Campagna”: un libro che riaccende il legame tra natura, memoria e infanzia - “Naturalista di Campagna” non è solo un libro, ma una dichiarazione d’amore per la natura e per l’educazione autentica. Scrive ilfaroonline.it

Maccarese, al Castello di San Giorgio la presentazione del libro “Naturalista di campagna” - L’autore Riccardo Di Giuseppe annuncia l’evento per approfondire i temi trattati nel libro ... Riporta ilfaroonline.it