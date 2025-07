Cina | reperti delle Tombe Imperiali Xixia iscritte nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO

Una foto scattata da un drone il 10 luglio 2025 mostra una vista della tomba n. 3 delle Tombe Imperiali Xixia a Yinchuan, nella regione autonoma di Ningxia Hui, nel nord-ovest della Cina. L’iscrizione delle Tombe Imperiali Xixia come sito del Patrimonio mondiale segna un importante traguardo negli sforzi della Cina per attuare e promuovere la Global Civilization Initiative, ha dichiarato un funzionario cinese della cultura e del turismo. Venerdi’, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha iscritto le tombe nella sua Lista del Patrimonio mondiale, portando a 60 il numero totale di siti del Patrimonio mondiale in Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

