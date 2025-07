Cavalleria Rusticana incanta Piazza San Marco

(Adnkronos) – Piazza San Marco si è trasformata in un teatro a cielo aperto di rara emozione, sabato 12 luglio. grazie alla straordinaria esecuzione in forma di concerto di "Cavalleria rusticana", il capolavoro verista di Giovanni Verga musicato da Pietro Mascagni. Il debutto del maestro Rico Saccani alla direzione dell'Orchestra e del Coro della Fenice ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cavalleria - rusticana - piazza - marco

La Cavalleria Rusticana di Mascagni torna ad emozionare il Vittorio Emanuele - Con la sua musica travolgente e la drammaticità viscerale, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni torna in scena, domenica 27 aprile alle 19 e martedì 29 aprile alle 21, per emozionare il pubblico del Teatro Vittorio Emanuele.

Cavalleria Rusticana, escursioni magiche e viaggi culinari unici: cosa fare nel weekend - Al via un nuovo weekend in riva allo Stretto con la guida agli eventi clou del fine settimana.Torna in scena al Vittorio Emanuele Cavalleria Rusticana.

Torna in Puglia il Festival del Belcanto, a Turi la XV edizione con la Cavalleria Rusticana e consegna del Premio -  Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti pugliesi più attesi dagli amanti della lirica e della grande tradizione operistica: il Festival del Belcanto.

Emozione unica tra gli applausi in Piazza San Marco per i nostri artisti in "Cavalleria Rusticana", diretti da Rico Saccani. Vi ricordiamo che il Concerto sarà trasmesso mercoledì 16 luglio in seconda serata su @RaiTre e mercoledì 23 luglio alle 21:15 su @raici Vai su X

Poche note bastano a fermare il tempo. La "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, eseguita dalla nostra Orchestra e Coro diretti da Rico Saccani, sta risuonando questa sera in Piazza San Marco, avvolgendo il pubblico in un silenzio incantato. Condividia Vai su Facebook

La Fenice di Venezia protagonista in Piazza San Marco con Cavalleria rusticana; Venezia, Cavalleria rusticana in piazza San Marco il 12 luglio; Cavalleria rusticana sotto le stelle, La Fenice in Piazza San Marco.

Cavalleria Rusticana incanta Piazza San Marco - Il debutto applaudito del maestro Rico Saccani guida la Fenice in una serata indimenticabile di verismo e passione ... Segnala adnkronos.com

La Fenice incanta Piazza San Marco con la sua Cavalleria rusticana - Una serata di grande emozione nella piazza simbolo di Venezia: l’opera di Mascagni diretta da Rico Saccani trasforma il cuore della città in un teatro sotto le stelle ... Si legge su ilnuovoterraglio.it