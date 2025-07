Ventura sul mercato delle big | Quello del Napoli è molto interessante Inter in crisi d’identità mentre sul Milan…

Ventura, ex CT della Nazionale ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato delle big di Serie A. Giampiero Ventura, nato a Genova nel 1948, è un allenatore di calcio italiano noto per la sua lunga carriera alla guida di numerose squadre di Serie A e Serie B. La sua esperienza piĂą rilevante e discussa è stata quella da commissario tecnico della Nazionale italiana tra il 2016 e il 2017, conclusasi con la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali del 2018. Nonostante quel fallimento, Ventura resta una figura esperta e attenta osservatrice del calcio italiano. Dopo l’esperienza in Nazionale ha allenato il Chievo Verona e la Salernitana, prima di ritirarsi dall’attivitĂ sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventura sul mercato delle big: «Quello del Napoli è molto interessante, Inter in crisi d’identitĂ mentre sul Milan…»

Ventura: “Napoli può aprire un ciclo. Inter in crisi d’identità , Milan e Roma…”; Ventura: Il Napoli può aprire un ciclo con Conte! Ci sono tutti i presupposti; Ventura: “Ndoye è l’uomo giusto per il Napoli. Chiesa? Da valutare”.

