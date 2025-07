Il trucco di una madre per svagare la figlia in aereo | Niente giocattoli o tablet basta un po' di lattuga

Una giovane mamma ha recentemente svelato sui social un trucco semplice e low-cost per intrattenere il neonato durante un volo: portare un cespo di lattuga. Il bambino si diverte a staccare le foglie, restando occupato e tranquillo quasi per tutta la durata del viaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

