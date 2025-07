Il panorama cinematografico internazionale si arricchisce nel 2025 con l’uscita di un thriller psicologico che combina elementi di claustrofobia, paranoia e fantascienza urbana. Diretto da un regista noto per opere come “Tribes of Europa”, il film presenta una narrazione intensa ambientata in un contesto chiuso e inquietante. La pellicola, disponibile sulla piattaforma streaming piĂą diffusa, propone una trama avvincente che esplora le tensioni tra i personaggi intrappolati in un edificio misteriosamente murato. Di seguito, vengono approfonditi aspetti relativi alla produzione, al cast e alla storia del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Brick: trama, cast, finale e location del film su Netflix