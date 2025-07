Oggi ci sono "tanti popoli spogliati, derubati e saccheggiati, vittime di sistemi politici oppressivi, di un‚Äôeconomia che li costringe alla povert√†, della guerra che uccide i loro sogni e le loro vite. Che cosa facciamo noi? Vediamo e passiamo oltre, oppure ci lasciamo trafiggere il cuore come il samaritano?‚ÄĚ. Queste le parole pronunciate da Papa Leone XIV durante l'omelia della messa nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, al termine della quale il pontefice si √® spostato in piazza della Libert√† per recitare l'angelus, davanti a una folla di fedeli. ‚ÄúA volte ci accontentiamo soltanto di fare il nostro dovere o consideriamo nostro prossimo solo chi √® della nostra cerchia, chi la pensa come noi, chi ha la stessa nazionalit√† o religione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: “Tanti popoli vittime di sistemi oppressivi e guerra"