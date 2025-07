Grande Fratello Gold | le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione grandi ritorni nella Casa

Tra i possibili concorrenti della versione Gold del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ci saranno dei Vip inaspettati: ecco chi sarebbe stato contattato per entrare nella famosa Casa di Cinecittà .

Grande Fratello, cambiano le opinioniste per l’edizione Gold: i nomi - Il Grande Fratello compie 25 anni e per l’occasione Mediaset ha deciso di rinnovare profondamente il reality più longevo della televisione italiana.

Grande Fratello Gold a settembre: ex concorrenti, Benedicta Boccoli e novità a conduzione - Il Grande Fratello sembra intenzionato a non concedersi pause prolungate. Dopo aver dominato l’attenzione per un’intera stagione, il noto reality si prepara a ritornare già a settembre, pronto a dare nuova linfa a un format che da sempre fa discutere il pubblico.

Grande Fratello Gold, spuntano i primi nomi: confermati ed eliminati - Il Grande Fratello si rinnova per il 25° anniversario con due edizioni imperdibili: Nip e Gold. Scopri i primi nomi in lizza, gli esclusi e tutte le novità sul padre di tutti i reality show.

Grande Fratello Gold: le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione, grandi ritorni nella Casa - A distanza di alcuni giorni dall'annuncio dell'edizione Gold del Grande Fratello, condotta dal veterano Alfonso Signorini, sono arrivate le prime ... Secondo comingsoon.it

