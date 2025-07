Jennifer Aniston e Jim Curtis tra carezze e abbracci | più che amici?

L’attrice e l'ipnoterapeuta fotografati su uno yacht a Maiorca in compagnia di alcuni amici: gli scatti mostrano una tenera complicità e la stampa internazionale già sogna una nuova coppia. Ma per adesso di ufficiale non c’è ancora nulla. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Aniston e Jim Curtis, tra carezze e abbracci: più che amici?

AMA, Jennifer Lopez bacia Giuseppe Giofrè, Ballerino Italiano Star da Amici! - JLo infiamma gli American Music Awards con un medley mozzafiato e un ballerino italiano, Giuseppe Giofrè, reduce dal successo ad Amici, conquista la scena.

Da "Amici" al bacio con Jennifer Lopez: "Ma da ragazzo venivo bullizzato". La favola di Giuseppe Giofrè - Qualche giorno fa lo abbiamo visto baciare appassionatamente Jennifer Lopez sul palcoscenico degli American Music Awards.

Giuseppe Giofrè, ex di Amici, torna a ballare con Jennifer Lopez: il video lascia senza parole - Giuseppe Giofrè, ballerino italiano ed ex concorrente di Amici, è tornato a ballare al fianco di Jennifer Lopez in un video Instagram dal tasso di sensualità altissimo.

Secondo la stampa internazionale l'attrice, che da anni risulta (almeno ufficialmente) single, avrebbe ritrovato l'amore: «Jen e Jim sono stati in vacanza insieme a Maiorca e lei ha già presentato il fidanzato ai suoi migliori amici» Vai su X

