Inter Asllani è un caso | per il club è sul mercato ma lui rifiuta tutte le destinazioni

I nerazzurri lo valutano intorno ai 15 milioni, lui finora dice no al Betis e alle altre piste estere. Sullo sfondo due club di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Asllani è un caso: per il club è sul mercato, ma lui rifiuta tutte le destinazioni

In questa notizia si parla di: club - inter - asllani - caso

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Biglietti PSG Inter, premio per i tifosi più fedeli: ecco di cosa terrà conto il club - di Redazione Biglietti PSG Inter, come saranno assegnati i tagliandi per la finale di Champions League.

MatteoMoretto - #Asllani è stato accostato al Betis, che in effetti è il club che ha chiesto informazioni all’Inter riguardo l’albanese, ma in questo momento il giocatore preferisce restare in SerieA e sta rifiutando tutte le proposte dell’estero. L’incontro tra Brugge e Vai su X

Asllani verso l'addio? Il Betis ci prova Secondo Gianluca Di Marzio infatti, il club biancoverde di Siviglia sarebbe fortemente interessato al calciatore albanese Contatti aperti tra le parti: seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni #Inter #Asllani #Real Vai su Facebook

Inter, Asllani è un caso: per il club è sul mercato, ma lui rifiuta tutte le destinazioni; Kristjan Asllani non gradisce il nuovo club, incontro di due ore e mezza all'Inter; Inter-Fluminense, moviola: Bastoni e Asllani saltano la prossima, Barella chiede un rigore.

Inter, prima le cessioni: da Asllani a Buchanan, ecco da dove arriva il tesoretto per Leoni - La finale di Champions League raggiunta per la seconda volta nelle ultime tre stagioni e gli ottavi al Mondiale per Club hanno portato entrate importanti per le casse dell'Inter, ma la situazione in c ... msn.com scrive

Inter, Asllani sul mercato: entra nel vivo la trattativa con un club di Serie A - Kristjan Asllani è uno di quelli con la valigia già pronta in casa Inter: la società nerazzurra si prepara a cederlo in Serie A. Come scrive spaziointer.it