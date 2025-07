Napoli al Rione Vasto ronde notturne di residenti | Ma chiediamo presidio delle forza pubblica

Tempo di lettura: 2 minuti Al Rione Vasto i residenti hanno cominciato a fare le ronde notturne per la sicurezza. Nell’area a ridosso della Stazione Centrale, la tensione è tornata al livello di guardia, da alcune settimane in qua. A scatenare nuove proteste è il “mercato della monnezza” in via Firenze. Alle proteste degli abitanti, non sono mancati attriti con gli ambulanti del commercio illegale. Al culmine di giorni agitati, i cittadini sono anche scesi in piazza. Hanno chiesto un intervento alle autoritĂ , per ripristinare decoro e sicurezza dell’area. ma denunciando un’assenza di risposte efficaci, alcuni residenti hanno iniziato con le ronde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

