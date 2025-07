Cresce ancora nel primo trimestre del 2025 il settore lattiero caseario, con l’Italia che compie uno storico sorpasso su Francia e Olanda e diventa il secondo esportatore mondiale di formaggi. I consumi interni crescono e migliora anche la dinamica dei prezzi all’origine. Sono queste, in estrema sintesi, le principali evidenze messe in luce dall’ultimo “Tendenze Latte” di Ismea, che analizza l’andamento del comparto. In Italia, dopo la crescita del 2024 (+1,9%), la produzione ha subito una flessione dell’1% nel primo quadrimestre 2025. Sul fronte del commercio, con oltre 5,4 miliardi di euro a fronte di 658 mila tonnellate di prodotto, nel 2024 l’Italia è diventato il secondo esportatore mondiale in valore di formaggi e latticini, dietro Germania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Formaggio, clamoroso sorpasso: schiaffo dell'Italia alla Francia