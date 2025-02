Ilrestodelcarlino.it - Boom della cassa integrazione. "Nessuna strategia contro la crisi"

Nel 2024 in provincia di Macerata sono state richieste e autorizzate complessivamente 3.520.791 ore di, Fis e altri fondi di solidarietà, vale a dire 1.434.630 ore in più rispetto al 2023. Una crescita impressionante, il 68,8% in più, nelle Marche seconda solo a quellaprovincia di Fermo (+126,4%), ma prima di quelle di Ascoli (+65,7%), Pesaro (+32,3%) e Ancona (+20,7%). Questo il quadro che emerge dai dati Inps, elaborati dall’Ires Cgil Marche, che evidenziano a livello regionale 23,4 milioni di ore, 7 milioni di ore in più sul 2023 (+44,9%), una tendenza al rialzo molto più accentuata rispetto al valore medio italiano (+21,1%) e a quella del centro Italia nel complesso (+12,1%). Osservando i dati relativi alla distribuzione delle ore nei singoli rami di attività corrispondenti alle diverse gestioni Inpsguadagni, l’industria assorbe la maggior parte delle ore autorizzate e, in questo contesto, i comparti che registrano l’incremento maggiore sono pelli, cuoio e calzature (+163,8%) e tessile e abbigliamento (+326,7%), cioè quella parte dell’industria manifatturiera che, sia pure ridimensionata rispetto ai fasti di un tempo, costituisce ancora oggi un asse portante dell’economia maceratese.