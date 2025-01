Isaechia.it - Uomini e Donne, ecco chi è Liane Arias, la corteggiatrice francese che ha colpito Gianmarco Steri

Nei giorni scorsi si era parlato sui social di ‘una bionda stupenda’ arrivata nel parterre del Trono classico diper corteggiare. L’indiscrezione era trapelata da una ragazza non tenuta dal neo tronista. Stando a quanto andato in onda poco fa, si potrebbe trattare di, giovanissima ragazza di origini francesi e sudamericane.si è presentata oggi al neo tronista con queste parole:Ho 22 anni e vengo da Roma, dai Castelli Romani. Nella vita studio e lavoro. Sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi devo fare anche la magistrale e come anche ho detto nella clip ho tre nazionalità perché mamma è italo-, infatti il mio nome èe mio papà è sudamericano. Poi ho visto che tu sei da Lazio e io non tifo, quindi stiamo a posto.