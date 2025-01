Iodonna.it - Una tisana alleata per questo periodo? Quella zenzero e limone, ricchissima di proprietà

Leggi su Iodonna.it

Benché lasia adatta anche in estate, è però durante l’inverno che dà il meglio di sé come vero e proprio toccasana contro quelli che sono considerati i malanni di stagione. Non solo, ma bevuta a fine pasto è anche un ottimo digestivo. Insomma, all’interno di una tazza disi nascondono moltissime. Tisane calde per l’inverno: quali scegliere e perché X Leggi anche › Tisane e tè per le feste e l’inverno: quali scegliere per proteggere la salute nei mesi freddi, dalle moltissime virtùFacile da preparare, questaha moltissime virtù: «Mi piace pensare che la natura ci viene in soccorso e, senza sostituire la medicina, il mondo delle piante può però supportarci con alcuni benefici.