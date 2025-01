Inter-news.it - UFFICIALE – La Lega Serie A accoglie Bancomat: al via la partnership

Nuovaper laA, chetra i suoi sponsor anche. Inizia una collaborazione con l’azienda bancaria. Il comunicato.NUOVA COLLABORAZIONE –A eannunciano unaesclusiva per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. L’accordo, con cuientra in campo nel ruolo di Official Partner e che include il campionato diA Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la EA SPORTS FC Supercup, rappresenta un’importante evoluzione per l’azienda, che unisce il proprio ruolo di riferimento quotidiano per gli italiani a una delle più grandi passioni nazionali: il calcio. Per laA sono, dunque, giorni importanti per la stretta di nuovi rapporti commerciali e. Proprio nella giornata di ieri, infatti, la stessaaveva annunciato la nuova collaborazione con la notissima Kings League.