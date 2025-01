Ilfattoquotidiano.it - Sorelle morte in casa a Roma: si indaga per omicidio e su un testamento milionario

Ladi Angela e Amelia Gammieri, inizialmente attribuita alla solitudine, è ora al centro di un’indagine. Unda quasi un milione di euro, l’ipotesi di avvelenamento e i sospetti su un uomo, né parente né amico, a cui sarebbe stato destinato l’ingente lascito hanno spinto la procura diad aprire un fascicolo per. Un atto dovuto per consentire approfondimenti. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Mario Dovinola, hanno subito una svolta dopo il ritrovamento di un biglietto che rimanderebbe a unolografo, scritto a mano, datato e firmato, dal valore di un milione di euro composta da denaro sui conti correnti depositati in banca e immobili di pregio. L’atto, però, non è ancora stato rinvenuto, così come il beneficiario, la cui identità resta al vaglio degli inquirenti.