I soccorritori giapponesi sono attualmente impegnati in un'urgente operazione per salvare unista rimasto, a seguito dell'apertura improvvisa di unamartedì mattina in un incrocio a Saitama, nella zona nord di Tokyo. Il veicolo e il suo conducente, un uomo di 74 anni, sono stati inghiottiti da un enorme cratere di circa 10 metri di diametro, che ha devastato la strada in un'area di Yashio.

Un testimone ha riportato che ilista si era fermato all'incrocio quando, all'improvviso, il terreno ha ceduto sotto il peso del mezzo. Le autorità hanno attribuito l'incidente al deterioramento delle infrastrutture fognarie sotterranee, con tubi corrosi che hanno provocato il crollo del suolo.