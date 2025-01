Agi.it - Sale il pressing su un passo indietro della ministra Santanchè

AGI - La decisioneCassazione di lasciare alla procura di Milano la competenza sul caso Visibilia che vede Danielaaccusata di truffa all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid, fa salire di nuovo ilnel partito sull'opportunità di un. Cambia qualcosa? "È un elemento di valutazione", sottolinea Ignazio La Russa. "Io credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che ora valuti anche su questo. Certamente è un elemento di valutazione", riconosce il presidente del Senato, da sempre legato all'esponente di governo. Il 10 febbraio si discuterà in Aula la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 stelle. Sarà a voto palese e non sarà questo il passaggio determinante sulla vicenda, perché eventualmente sarebbe respinta dalla maggioranza.