Rubavano auto e le smontavano. Scoperti due ladri e le loro officine

di lusso, le nascondevano in un garage a Varese, le modificavano e le rivendevano all’estero. Una filiera ben organizzata da due ucraini, di 54 e 47 anni, il primo di Como, il secondo di Usmate Velate, con colpi all’attivo in quattro province, oltre a quelle di residenza, Varese e Lecco. Spaziavano, ma non abbastanza da sfuggire all’occhio allenato dei carabinieri di Vimercate che li hanno messi sotto osservazione. Pedinamenti e immagini in arrivo dalle telecamere hanno finito per fornire prove solide sull’attività e mercoledì i due sono stati fermati. Perl’accusa è di furto aggravato e riciclaggio. Le macchine, tutte di grossa cilindrata, dopo un cambio targa, espatriavano per essere cedute a facoltosi acquirenti. Un mercato fiorente, anche a giudicare dalla razzie messe a segno fra il novembre scorso e gennaio in mezza Lombardia e documentate dagli investigatori.