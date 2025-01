Dilei.it - Rita Pavone, stoccata a Pippo Baudo: “Di lui non parlo”. E c’entra Sanremo

Leggi su Dilei.it

A quasi ottant’anni, la voce di Datemi un martello si toglie qualche sassolino dalla scarpa con l’energia di sempre. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua carriera, le liti familiari, gli amori, gli incontri che l’hanno segnata e le antipatie mai sopite.Tra queste, spunta un nome pesante ma non del tutto nuovo tra le memorie della cantante:. Proprio lui, l’uomo della rai, colui che è ricordato per aver condottotantissime volte (ben 13), salvando un uomo dal suicidio in diretta televisiva. Una maretta che è cominciata proprio all’Ariston e che è sempre rimasta lì.: “Di lui non, il peggior dispetto”Non pronuncia neanche il suo nome. Poche parole, ermetica, va interpretata, è come un veleno antico. Il nodo della questione?