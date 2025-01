Quifinanza.it - Quanto si risparmia sui mutui dopo il taglio dei tassi della Bce

Leggi su Quifinanza.it

Il denaro torna a costare meno e i mutuatari esultano. Il nuovoBce dello 0,25% non è certo una sorpresa, ma una mossa quasi obbligata che cambia le cose (in meglio) per chi ha un prestito sulle spalle. Le rate si sgonfiano, le famiglie tirano un sospiro di sollievo e i consumatori si preparano a incassare i benefici.Ma non tutti brindano: nel dietro le quinte, i mercati obbligazionari vedono i rendimenti assottigliarsi e gli investitori si trovano a ripensare le proprie mosse. Un effetto domino che travolge chiunque, volente o nolente.più leggeri con la riduzioneBceLa riduzione dello 0,25% sul costo del denaro concede una tregua a chi ha rate da pagare. A novembre 2024 isuierano attorno al 3,23%, con la prospettiva di scivolare sotto il 3% nel corso dell’anno.