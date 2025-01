Ilfattoquotidiano.it - Padre uccide la figlia tredicenne per la pubblicazione di contenuti “discutibili” su Tiktok

In Pakistan un uomo ha confessato di aver ucciso la, Hira Anwar, con diversi colpi d’arma da fuoco perché disapprovava iche pubblicava su. L’omicidio avvenuto per strada, aveva portato il, Anwar ul-Haq, a sviare le indagini sul suo conto facendo credere un attacco da parte di sconosciuti. L’uomo, dopo diversi interrogatori, ha confessato spiegando di aver agito perché trovava “” i post social dellasu.La famiglia di Hira Anwar, che aveva tra i 13 e 14 anni, “aveva obiezioni sul suo modo di vestire, sul suo stile di vita e sui suoi incontri sociali”, ha detto un portavoce della polizia. Gli investigatori hanno detto di essere in possesso del suo telefono, che è bloccato. Anche il cognato delè stato arrestato in relazione all’omicidio, ha spiegato la polizia.