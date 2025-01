Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di sabato 1 febbraio 2025: Leone, progetti ambiziosi

L’diFox per oggi,ArieteDopo un gennaio impegnativo,porta soddisfazioni professionali. Tuttavia, alcune giornate potrebbero risultare stressanti. Approfittate del favore di Giove nei prossimi mesi e affrontate eventuali questioni finanziarie in sospeso. In amore, le stelle sono dalla vostra parte; le relazioni appena nate hanno buone prospettive di durata. Prestate attenzione ai momenti di tensione.ToroLe stelle sono favorevoli, con Saturno e Giove che proteggono le finanze. È il momento di essere intraprendenti e considerare cambiamenti di rotta se necessario. Buone notizie sono in arrivo. Venere favorisce nuovi legami; anche gli incontri occasionali possono lasciare un segno profondo. Periodo utile per ritrovare energia e benessere.