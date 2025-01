Anteprima24.it - Nuovo raid ad un distributore automatico, due persone in stato di fermo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina i Carabinieri della compagnia di Benevento hanno tratto in arresto due uomini di 46 e 38 anni entrambi del capoluogo ritenuti responsabili di furto ad un distributori. L’allarme sarebbe scattato dopo l’ennesimoai danni di un istituto scolastico cittadino. I due sono stati portati in caserma in via Meomartini e sono ora indi.L'articoload un, dueindiproviene da Anteprima24.it.