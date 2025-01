Nba | Houston cade a Memphis ok Cleveland

Leggi su Sportface.it

domina in casa contro Atlanta 137-115. In Ohio non c’è partita sin dall’inizio con i Cavs che archiviano la pratica a fine terzo quarto sul +26. Solita grande prova corale della squadra di Atkinson con sette giocatori in doppia cifra. Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 50 punti (26+24) in 57 minuti in campo in due (30’+27?). TJ Jerome ne aggiunge 20 con 6 assist in uscita dalla panchina. Dalla second unit forniscono il loro contributo anche Jaylon Tyson (15 punti+5 rimbalzi) e George Niang (10 punti+3 rimbalzi). Doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi per Evan Mobley, 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per Max Strus. Solo 9 punti per Jarrett Allen, ma il centro mette a referto 15 rimbalzi e 2 assist. Hawks in caduta libera (sette sconfitte in fila) e privi di Jalen Johnson (fino a fine stagione), Clint Capela e Bogdan Bogdanovic.