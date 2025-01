Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, a rischio il Ruanda. Svizzera come piano B

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 31 gennaio- Tra gli appuntamenti più suggestivi dell'anno sportivo appena cominciato ci sono idi, che per la prima volta avranno luogo in Africa, per la precisione a Kigali, in: una favola che tuttavia potrebbe non avere il lieto fine a causa della difficile situazione nel vicino Congo. I dettagli Il conflitto armato attualmente in corso nello stato confinante ha già allarmato l'Uci nonostante all'evento, in programma dal 21 al 28 settembre, manchino di fatto diversi mesi. Il problema non attiene soltanto a 'semplici' questioni di vicinato. Pare infatti che il gruppo M23 che nei giorni scorsi ha preso la città di Goma sia sostenuto dal governo ruandese. L'intera zona est del Paese sta vedendo il profilerare di gruppi armati attivi, interessati a coltan e cobalto, presenti in abbondanza in quell'area.