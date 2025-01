Ilfattoquotidiano.it - Melissa Satta, la foto con la flebo al braccio preoccupa i fan: “Oggi sono un po’ Ko”

Niente paura,sta bene. Lacon laal, apparsa nelle sue storie Instagram, aveva fatto temere il peggio, ma la realtà, per fortuna, è decisamente meno drammatica. L’ex velina è stata sì colpita da una “bruttissima influenza”, come ha scritto lei stessa, ma niente ricovero in ospedale: si è semplicemente sottoposta a unavitaminica per rimettersi in sesto più velocemente.A scatenare l’apprensione dei fan era stato uno scatto in cuiappariva con il viso visibilmente stanco e unaattaccata al: “un po’ KO”, la didascalia che accompagnava l’immagine, “uscita solo per farmi tirare su dal dottor Michele Bonaccorso”. Apriti cielo: i follower, che seguono con affetto (e un pizzico di apprensione) ogni sua mossa, sisubitoti, ipotizzando un ricovero in ospedale.