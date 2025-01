Mascherine Covid da Cinaassolto Arcuri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.25 Assolto "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Lo ha stabilito il Gup di Roma nei confronti di, l'ex commissario straordinario per l'emergenza, accusato di abuso di ufficio (ora abrogato) per l' acquisto didalla Cina,nella prima fase della pandemia. Per gli altri imputati, una decina, che hanno scelto il rito ordinario, il giudice ha inviato gli atti alla Consulta, sollevando la questione di costituzionalità relativa all'attuale formulazione di traffico d'influenze illecite.