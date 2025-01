Zon.it - M.S. Severino, verso il completamento del nuovo centro: riprendono i lavori per il restyling di Corso Diaz

Untratto diArmandoè pronto ad essere lavorato e completato.I tempi della prosecuzione dell’intervento -la cui realizzazione parziale ha già reso gran parte delarea pedonale con nuova pavimentazione, nuovi arredi e nuovi dispositivi di videosorveglianza urbana- sono stati dettati dopo l’ultimo briefing operativo tra il Sindaco, Antonio Somma, l’Ufficio Tecnico comunale ed il direttore dei.«Gli eventi organizzati e promossi durante le festività hanno testato le potenzialità di unimmaginato per rilanciare il passeggio di cittadini e visitatori e per accogliere momenti di vitalità – sottolinea Somma – adesso occorre che l’impresa continui senza sosta a completare i tratti che mancano con un cronoprogramma serrato per poter concludere quanto prima l’intero progetto.