Oasport.it - Livio Hiltbrand apre il festival svizzero nella discesa di Orcieres Merlette di Coppa Europa. Lontani gli italiani

Leggi su Oasport.it

ha centrato il successosecondadi1850 (Francia) valevole per ladi sci alpino maschile 2024-2025. Un vero e proprioquello a cui abbiamo assistito oggi, con due rosso-crociati sul podio e ben sei nelle prime nove posizioni., sceso con il pettorale numero 17, ha concluso con il tempo di 1:20.36 con 34 centesimi di vantaggio sul padrone di casa Ken Caillot, mentre completa il podio loGael Zulauf a 65. Quarta posizione per il norvegese Simen Sellaeg a 72 centesimi, mentre è quinto un altro elvetico, Dominic Ott, a 75.Sesta posizione per l’austriaco Matteo Haas con un distacco di 87 centesimi dalla vetta, quindi dalla settima alla nona posizione troviamo altri tre elvetici. Fabian Springil terzetto a 89 centesimi, quindi ottavo Christopeh Torrent a 97, mentre è nono Alessio Miggiano a 98.