Biccy.it - Lancio di una sedia al Grande Fratello: Lorenzo fuori controllo

Dopo aver lanciato uno sgabello in tugurio e aver preso a pugni il muro del bagno, ieri seraSpolverato ha perso nuovamente il. Il modello milanese ha avuto un nuovo crollo e durante un blocco pubblicitario dell’ultima puntata delsi è sfogato contro un oggetto. In diretta su Mediaset Extra si è sentito un colpo, Stefania Orlando si è spaventata e ha chiesto cosa fosse successo: “Ragazzi ma che ha fatto? Cosa è successo? Ma è accaduto qualcosa in particolare?“. Pamela Petrarolo ha risposto alla coinquilina: “Lore ha lanciato una“.Ildellae la crisi di: “Qui la sfida non è più equa”.Stefania ha poi chiesto a MariaVittoria Minghetti il motivo della crisi die lei ha spiegato: “Per la cosa di Helena. Riferito alla situazione di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno ad Helena“.