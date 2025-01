Metropolitanmagazine.it - La sigla 100autori lancia l’appello per la tutela delle sale cinematografiche italiane

Lahato un appello per la, a fronte dell’acquisto di diverseda parte di gruppi internazionali. Questoche vi riportiamo integrale. “Noi, operatori del settore cinematografico e culturale, esprimiamo la nostra ferma opposizione all’acquisizione indiscriminatada parte di gruppi internazionali il cui unico obiettivo è la riconversione di questi spazi in strutture commerciali, cancellando di fatto il loro valore storico e culturale. Lenon sono semplici immobili, ma presidi culturali fondamentali per la nostra identità e per la diffusione dell’arte cinematografica. La loro chiusura o trasformazione in centri commerciali rappresenta una perdita irreparabile per il patrimonio culturale italiano e per il pubblico, che rischia di essere privato di luoghi di aggregazione e di fruizione del cinema nella sua forma più autentica.