Tvplay.it - La Juve fa spesa a Empoli, doppio colpo dai toscani

Leggi su Tvplay.it

Lalavora al presente ma specialmente al futuro e guarda con attenzione nel giovane club toscano, occhio al.La sconfitta contro il Benfica è l’ennesimo scivolone in una stagione dove non ha quasi mai convinto. Ladi Thiago Motta sembra in perenne difficoltà e il club bianconero è chiamato a reagire il prima possibile. Ulteriori stop nei prossimi turni di campionato potrebbe condizionare il futuro di Thiago Motta, ormai sempre più in bilico. Intanto Cristiano Giuntoli pensa al mercatoLafadai(Ansa) TvPlayDopo Gabri Veiga il club torinese è ormai ad un passo da Danso che arriverà in prestito secco oneroso dal Lens; la società non vuole riscattare questi giocatori perchè in estate ci sarà una rivoluzione e potrebbero arrivare due o più difensori, in particolare Cristiano Giuntoli guarda in serie A per un intrigante