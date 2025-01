Ilrestodelcarlino.it - La battaglia degli autovelox: "Dispositivi non omologati e illegali". Nuova denuncia dell’Associazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è aria dinella lunga querelle legata agli. E, ancora una volta, si combatte a suon di carte bollate. A dissotterare l’ascia di guerra è l’Associazione nazionale tutela utenti della strada. Dopo una prima querela dell’ottobre del 2024, ecco che l’ente si presenta di nuovo dai carabinieri per depositare un secondo atto, chiamando in causa tutta la filiera amministrativa locale, dal sindaco Alan Fabbri al prefetto Massimo Marchesiello, passando per il presidente della Provincia, l’assessore competente e i vertici delle polizie locale e stradale. Al centro, c’è l’omologazioneche, a dire deinti, renderebbe "" le multe elevate agli automobilisti ‘immortalati’. "Il 28 gennaio – si legge in una nota– il sindaco, che dopo la nostra primaaveva sospeso l’attività sanzionatoria in attesa di ‘fonti normative certe’, ammettendo implicitamente non vi fossero i requisiti di legge per utilizzare similielettronci, ha pubblicato una notizia sul sito istituzionale del Comune che ci ha sommerso di lamentele da parte dei cittadini".