Kiko accoglie in famiglia Cristina Casa: sarà la nuova managing director per l'Italia

In azienda dal 2018,diventerà laperdiMilano. Lo annuncia lo stesso brand, per il quale la manager farà un salto di qualità dopo essere stata chief retail officer. Si occupava infatti di mansioni come strategia globale del marchio per il retail, sviluppo del retail excellence model, e tutto ciò che riguarda il retail: retail marketing, la retail training strategy, la retail business intelligence. Inoltre, ha seguito i progetti di customer experience in-store e omnichannel in tutti i mercati.comeperL’azienda continua a puntare a un mercato sempre più in crescita e innovativo, soprattutto dopo la cessione parziale al Gruppo Percassi. L’attenzione alle tendenze è ciò che l’ha reso uno dei colossi beauty più importanti al mondo, per quanto riguarda la fascia media, e sicuramente tra i più importanti Made in Italy.