Gqitalia.it - Il ritorno degli anni Novanta spopola sui Social: ecco i prodotti beauty che ancora oggi sono must-have

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Parlando di bellezza maschile, gli’90 e 2000 hanno lasciato un’impronta indelebile e non è un caso se esistonoche ormai hanno 30e che si tramandano di generazione di generazione; una volta erano usati dalla GenX,amatissimi dalla GenZ, come dimostrano i tantissimi reel cheno sui, TikTok in prima linea. Ilnetwork cinese, infatti, con la sua passione per la nostalgia, ha amplificato questo fenomeno, facendo riscoprire iconeche hanno definito più di un’epoca. Che sia un profumo, un prodotto per i capelli o una crema multiuso, ogni elemento della lista che troverai qui sotto rappresenta un pezzo di storia personale.