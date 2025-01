Lanazione.it - 'Il nome dell' "altro", garanzia per un noi che non fa tribù

Perugia, 31 gennaio 2025 - E’ aumentata l’attitudine distruttiva verso l’ “” diverso da me. Siamo messi tutti in scacco dall’ “ama il prossimo tuo come te stesso”, perché per molti diventa insopportabilmente chiaro che spesso il mio prossimo è chi considero un inciampo. Questo frena l'istintualità e lo stato di natura. Chi è l’ “”? Remo Bodei scrisse in tempi non ancora segnati dal pesante individualismo del presente il saggio “Il noi diviso”, che sigillava la coesistenza di posizioni diverse e a confronto come espressiva di un “noi” sano e democratico, dove l’ “” ha almeno uno statuto. L’Università per Stranieri di Perugia ha pubblicato, con Castelvecchi e a cura di Salvatore Cingari, La tradizione culturale italiana e l’, cinque lezioni fra passato e presente che esplorano lo statutonella lingua, nella filosofia, nella memoria, nella storia d’Italia e nel rapporto tra letteratura e ambienti.