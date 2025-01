Oasport.it - Hockey ghiaccio, successi per Unterland Cavaliers e Vipiteno, pesanti ko per Gherdeina e Merano

Importante serata per l’AlpsLeague 2024-2025. Cinque match in programma con quattro squadre italiane impegnate. Andiamo a vedere come sono andate le cose.RED BULL SALISBURGO-0-3Tutto facile per gli altoatesini che prima vanno a segno con Girardi al 12:07, quindi raddoppiano con Samitis al 43:01, quindi chiudono i conti con Kaufmann al 44:44.ZELLER EISBAREN-5-0Crollo degli altoatesini in casa della capolista. Gli austriaci dominano con le reti di Pallerer, McLeod, Huard, Putnik e Ban.BRONCOS-KHL SISAK 4-3Partita vibrante a. I padroni di casa sbloccano il punteggio con Gschnitzer all’8:46, quindi pareggio dei croati con Puzic al 27:44. Di nuovo Broncos avanti con Capannelli per il 2-1 al 31:13, quindi 3-1 di Galimberti al 42:03. Sisak torna sotto con Bronte al 42:23, quini pareggia con il 3-3 di Briere al 58:19.