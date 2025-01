Ilnapolista.it - È Saint-Maximin l’esterno in pole: prestito di 3-4 milioni fino a giugno. Il Napoli non molla Comuzzo

indi 3-4È il franceseinper compensare, almeno numericamente, l’uscita di Kvaratskhelia.ha 27 anni, è di proprietà dell’Al Ahli ma attualmente inal Fenerbahce. Ha giocato al Nizza (con cui sfidò ildi Sarri nei preliminari di Champions), al Newcastle.Scrive Di Marzio:Ilcontinua a lavorare in entrata per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Per quanto riguarda la difesa, gli azzurri nonno perinsistendo con la Fiorentina per convincerlo a lasciarlo partire (il club viola continua a chiedere almeno 40).La novità invece riguarda la situazione sostituto Kvaratskhelia. Il nome inè quello di.Per il francese c’è l’ok di Antonio Conte e ora ildeve lavorare per risolvere alcuni passaggi burocratici.