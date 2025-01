Terzotemponapoli.com - Dino Fava: “Roma? Gara complicata per il Napoli..”

, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue dichiarazioni:“Ho avuto paura per come si era messa la partita contro la Juventus. Si vedeva che la Juve era padrona del campo, poi fortunatamente è venuto fuori uncompatto, che è esploso e ci ha dimostrato che è una squadra che sta bene anche mentalmente. Le prossime partite sono difficili, ora non vorrei fare il gufo, ma io sono più preoccupato per la partita contro la, perché per me è una squadra indecifrabile. Spero che ilpossa affrontarla nel migliore dei modi.