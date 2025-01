Formiche.net - Competitività e crescita. La sveglia per l’Ue di Lagarde e von der Leyen

Per Ursula von dere Christine, le due donne alla guida dell’Europa, la prima reduce dalla presentazione della famosa bussola per la, la seconda dal quinto taglio dei tassi consecutivo, il tempo è scaduto. E così la presidente della Commissione europea e la numero uno della Bce, hanno preso carta e penna e affidato il loro pensiero comune al Financial Times. “Le aziende e le famiglie vogliono vedere l’azione e un’ondata di azioni è in arrivo. Non possiamo più sprecare i nostri punti di forza con handicap autoimposti. La posta in gioco è troppo alta. Siamo pronti a fare tutto il necessario per riportare l’Europa in carreggiata”.D’altronde, “la nostraè a rischio. Mentre si sviluppa una rivoluzione globale nell’IA,potrebbe trovarsi ai margini”, ammonisconoe von der