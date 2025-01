Cityrumors.it - Chat private pubblicate online: il chatbot cinese rivela dati sensibili

IlbotDeepSeek ha diffusodegli utenti: una falla nel sistema che ha messo a nudo le conversazionidegli utentiDeepSeek, ilbotche sta facendo tremare i colossi della tecnologia, è finito al centro di una bufera per aver espostouna quantità enorme di. A scoprire la falla è stata la società di sicurezza informatica Wiz, con sede a New York. Tra le informazioni trapelate, anche la cronologia delledegli utenti, che ora rischiano di essere spiate.: ilbot(Ansa Foto) – Cityrumors.itBastano pochi minuti al team di ricerca di Wiz per scovare un database collegato a DeepSeek, accessibile a chiunque e privo di qualsiasi protezione. Oltre un milione di righe di, tra chiavi software digitali e registri diche svelano le interazioni degli utenti con l’assistente virtuale.