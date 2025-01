Amica.it - Capelli corti di Alta Moda: la rivoluzione francese

A Parigi, durante le sfilate di Haute Couture primavera estate 2025, è andata in scena una piccola. Taglie molto(o addirittura inesistenti perché completamente rasati), hanno animato le passerelle, solitamente ricche di pettinature raccolte e semi-raccolte. Un segno evidente che isono qui per restare e per imporre senza mezzi termini la loro elegante personalità. Scopriamo i più belli, sotto e nella gallery.di: i migliori dall’Haute CoutureC’era una volta l’Haute Couture e le sue elaborate acconciature. Anche se iraccolti restano un must delle sfilate parigine di, si fanno strada nuove tendenzein passerella.