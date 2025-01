Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: impresa dell'Olimpia Milano. Panathinaikos battuto 87-75

, 30 gennaio 2025 – L’EA7 Emporio Armanicompie una grandissimae, nonostante una lunga lista di assenti per infortunio, ai quali è aggiunto anche il co-capitano Giampaolo Ricci, ha87-75 i campioni d’Europa in carica delnel 24° turno di. A tracciare la rotta che in biancorossi hanno seguito per arrivare a questo clamoroso colpaccio ci ha pensato uno straripante Zach Leday, il quale ha eguagliato in termini di fatturato offensivo la prestazione contro il Barcellona, portando a casa un bottino di 33 punti (7/10 da due, 5/7 da tre e 4/4 ai liberi), a cui ha aggiunto 8 rimbalzi, 6 falli subiti e 1 assist per un complessivo 39 di valutazione. Una prestazione totale, capace da traino per tutto il collettivo milanese, in cui hanno decisamente ben figurato anche Nico Mannion (14 punti), Freddie Gillespie (11 punti e 4 rimbalzi), Shavon Shields (10 punti) e Leandro Bolmaro.