Anche il verde è terreno di scontro

Ilpubblico si prende la scena del dibattito politico cittadino. Partito Democratico e GSA criticano l’operato del Comune di Senigallia. Gli aspetti appaiono differenti, ma il tema è lo stesso. Immediata la replica dell’ assessore all’Ambiente e Gestione delCampagnolo che non ci sta e ribatte punto per punto. "Ai cittadini non è sfuggito che l’unico vero programma dedicato alurbano è stato attuato con potature spesso incoerenti, abbattimenti sulla cui necessità si nutrono dei dubbi e, soprattutto, senza la prevista sostituzione degli alberi abbattuti – attacca il PD -. Ci auguriamo che l’assessora risponda scientificamente a queste domande e inizi a lavorare seriamente a un progetto del, che sia realistico, proficuo e a lungo termine". E la risposta di Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente e Gestione del, arriva eccome: "Stiamo dando un senso logico alurbano visto che al mio arrivo ho trovato una situazione disastrosa che andava avanti da decenni.