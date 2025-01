Lanazione.it - Al Borro serata speciale per il Meyer

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Sabato 1 marzo, il Circolo MCL Giuseppe Fanin di Figline organizza unanella location de “Il”, per raccogliere fondi per i bambini dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedaledi Firenze. Parteciperanno allacantautore il Stefano Sani, le maschere del Carnevale Dei Figli di Bocco e la sezione Ais Toscana di Arezzo. “Unaunica - fa sapere il Circolo MCL Fanin - per un ultimo di carnevale indimenticabile. Partecipare a questo gala significa offrire speranza e sostegno a piccoli guerrieri che affrontano ogni giorno grandi battaglie insieme alle loro famiglie”. Unire divertimento, cultura e generosità è infatti la missione di questa. Ogni partecipante avrà la possibilità di contribuire ad un progetto di grande valore, sostenendo il, un’eccellenza italiana nella cura e nell’assistenza ai più piccoli.