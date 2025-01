Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, anche De Martino stronca Elisa: "Sto cambio...". Minuti di gelo e insulti dopo i titoli di coda

"Stoche hai fatto.". A un certo punto si innervosisceStefano Deperché quella di, come ripetono praticamente tutti gli spettatori disu X, rischia di essere la peggior partita della stagione. E pensare che la marescialla degli alpini, pacchista promossa a concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1, è riuscita pure a portarsi a casa 50mila euro. Ma è proprio questo il punto:viene accusata dagli appassionati di aver avuto poco coraggio e di aver accettato troppo presto l'offerta del Dottore, quando in ballo c'erano ancora praticamente tutti i pacchi rossi pesanti con solo un paio di pacchi blu "leggerissimi". Alla fine, beffa delle beffe, la concorrente scopre di avere tra le mani proprio 300mila euro. La sua faccia è tutto un programma, così come la smorfia del conduttore "costretto" per alcuni lunghissimia reggere la trasmissione senza più suspense, a offerta già accettata.