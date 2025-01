Lettera43.it - Acea, avviati due impianti fotovoltaici con potenza complessiva di 12 MW in provincia di Viterbo

Prosegue la crescita diSolar (100 per centoProduzione) nel fotovoltaico con l’entrata in produzione di dueindicon unadi circa 12 MW, il primo nel comune di Nepi e il secondo nel comune di Bomarzo. L’impianto di Nepi, con unadi 10 MW, interamente progettato e realizzato daSolar, con una produzione attesa di circa 18 GWh/anno, è in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 7 mila nuclei familiari, evitando l’emissione in atmosfera di 7.336 tonnellate/anno di Co2, rispetto ad una equivalente produzione da fonti fossili. Il parco si estende su una superficie di circa 14 ettari e beneficia della remunerazione da incentivo Gse. L’impianto di Bomarzo, con unadi 2,4 MW, è stato sviluppato e costruito interamente daSolar.